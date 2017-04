Frankfurt/BerlinDie Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Staatsanleihekäufe Anfang April kräftig nach oben gefahren. Die EZB und die nationalen Notenbanken nahmen in der Woche bis zum 7. April öffentliche Schuldtitel im Umfang von 16,68 Milliarden Euro in ihre Bücher, wie die EZB am Montag in Frankfurt mitteilte.

In der Vorwoche waren es lediglich 7,77 Milliarden Euro. Die Währungshüter begannen vor mehr als zwei Jahren mit den Käufen. Mittlerweile haben sie Staatsanleihen und andere öffentliche Schuldentitel im Umfang von 1,474 Billionen Euro erworben.