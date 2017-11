Gegründet wurde die SVB 1983 und ist seitdem vom Silicon Valley in andere Teile der USA , nach China, Israel, Irland und Großbritannien expandiert. Zu ihrem Hauptgeschäftsfeld gehört die Kreditvergabe. Dabei fließen nach SVB-Angaben etwa 94 Prozent der Gelder in größere wachstumsstarke Unternehmen und sechs Prozent in Start-ups. Zu ihren Kunden gehören dabei nicht nur die Wachstumsunternehmen selbst, sondern beispielsweise auch Risikokapitalgeber und Bussiness Angel. In Deutschland könnte die Bank insbesondere mit dem Angebot von Venture Debt auf große Nachfrage treffen, da diese Finanzierungsform hierzulande noch eher unterrepräsentiert ist.

FrankfurtHeimlich eine Bank in Deutschland zu eröffnen ist gar nicht so einfach. Auf das Schweigen der Finanzaufsicht Bafin kann man wohl vertrauen. Doch spätestens, wenn die Suche nach Mitarbeitern beginnt, muss man sich aus der Deckung wagen – Bewerber wollen schließlich wissen, wo ihr Einsatzort sein wird. Wenn dann auch noch ein frisch eingestellter Managing Director im Karrierenetzwerk Linkedin seinen neuen Arbeitgeber veröffentlicht, ist Leugnen eigentlich zwecklos. Genau so geht es gerade der Silicon Valley Bank (SVB), die allem Anschein nach ihren Markteintritt in Deutschland vorbereitet.

Dieser Schritt nach Deutschland kommt nicht überraschend. Schon vor drei Jahren hatte SVB-CEO Greg Becker im Handelsblatt-Interview gesagt: „Die Frage ist nicht, ob wir nach Deutschland gehen, sondern eigentlich nur, wann.“ Gebremst hatte ihn demnach zunächst das regulatorische Umfeld. „Wir müssen die regulatorischen Vorschriften in den Ländern verstehen, bevor wir dort einsteigen“, so Becker. Damals reizte ihn Deutschland insbesondere, da es nach Großbritannien den zweitwichtigsten Start-up-Markt in Europa hat. Er sah hierzulande insbesondere in der Start-up-Finanzierung eine Marktlücke.

Eine Sprecherin der Bank wollte die Vorgänge gegenüber dem Handelsblatt nicht kommentieren. Solange der Antrag auf eine deutsche Banklizenz nicht durch ist, wäre das wohl auch nicht allzu geschickt. So viel zumindest verrät das Bafin-Online-Register: Noch ist die Silicon Valley Bank hierzulande nicht lizensiert. Für den Fall, dass die Aufseher grünes Licht geben, will man aber wohl vorbereitet sein. Bei Linkedin sucht die SVB unter anderem einen Director Sales für den Standort Frankfurt. Und: Christian Hoppe hat soeben auf der gleichen Plattform offenbart, dass sein neuer Arbeitgeber Silicon Valley Bank heißt und er dort am ersten November als Managing Director angeheuert hat.

Hoppe wollte sich gegenüber dem Handelsblatt ebenfalls nicht äußern. Für den ehemaligen Gründer und Geschäftsführer der Commerzbank-Tochter Mainincubator wäre der Aufbau einer deutschen SVB-Dependance aber ein schöner Karrieresprung. Im Oktober 2013 hatte der Commerzbanker gemeinsam mit seinem Kollegen Matthias Lais den Frühphaseninvestor und Company Builder in Frankfurt gegründet. Ende September dieses Jahres hatte er ihn überraschend verlassen. In den vergangenen vier Jahren investierte der Mainincubator in mehrere Fintechs wie Gini, Bilendo, Grover und Optiopay. Daneben wurde die Veranstaltungsreihe Between the Towers als monatlicher Szenetreff in Frankfurt etabliert.