Bei der Parlamentswahl haben die regierenden Konservativen von Premierministerin Theresa May ihre absolute Mehrheit eingebüßt. Die Labour-Partei mit ihrem Chef Jeremy Corbyn konnte dagegen deutlich zulegen. Mit der Neuwahl wollte May die Mehrheit der Konservativen deutlich ausbauen und sich Rückendeckung für die Brexit-Verhandlungen holen - das ist schiefgegangen.

Der ehemalige Chef der EU-feindlichen Partei Ukip befürchtet nun, dass die Labour-Partei in einer vielleicht möglichen Regierungskoalition ein zweites Referendum zum Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union ansetzen könnte. In diesem Fall sei die Rolle der Ukip in der politischen Landschaft des Landes gerade erst am Anfang, sagte Nigel Farage am frühen Freitagmorgen dem TV-Sender ITV.