AmsterdamNoch ist fast völlig unklar, wie die europaweit bedeutende Holland-Wahl ausgeht. Die großen Parteien liegen laut der letzten Erhebungen dicht an dicht. Allerdings hat es in den aktuellen Umfragen einen Tag vor der heutigen Wahl, einen messbaren Umschwung gegeben: Demnach soll der Rechtspopulist Geert Wilders mit seiner Islam- und Europafeindlichen Freiheitspartei PVV, auf nur noch 13 Prozent kommen. Im Dezember lag er noch bei 20 Prozent.

Derweil machen sich die Holländer selbst einen Spaß aus der Wahl: Seit den frühen Morgenstunden standen Menschen vor den „Stembureaus“, den Wahllokalen, um als erster an den Stembus, die Wahlurne, zu kommen und dann Selfies von sich zu verschicken.

Offiziell eröffneten die Stimmbezirke um 7.00 Uhr. Doch in der 35.000 Einwohner zählenden Gemeinde Castricum in der Provinz Nordholland machte ein Wahllokal bereits um 0.00 Uhr - im Blumenladen im Bahnhof. 97 Wähler gaben bereits in der ersten Stunde ihre Stimmen ab.

Premier Rutte gab um 9.54 Uhr in der Hauptstadt Den Haag seinen mehrere Din A4 Seiten umfassenden Stimmzettel ab. Da war sein ärgster Rivale längst fertig: Unter gigantischen Medienaufgebot mit TV-Teams vom halben Globus warf Rechtsausleger Wilders seinen Wahlzettel in die graue Urne - natürlich wieder in seinem tintenblauen Sakko.