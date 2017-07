BerlinCDU und CSU wollen den Wählern einem Medienbericht zufolge weniger Arbeitslosigkeit sowie mehr Polizisten und mehr Wohnungen in Aussicht stellen. Bis spätestens 2025 verspreche die Union in ihrem Programm für die Bundestagswahl im September Vollbeschäftigung in Deutschland, berichtete die „Bild am Sonntag“. Bund und Länder sollen zudem 15.000 zusätzliche Polizeistellen schaffen.

Auch sollen in den kommenden vier Jahren 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen. Neubauten sollen über Steuerabschreibungen gefördert werden. Die Union will ihr Wahlprogramm am Montag vorstellen. Am Sonntag wollten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer sowie weitere Unionsspitzen in Berlin zu Beratungen treffen. In der aktuellen Emnid-Umfrage verteidigte die Union ihren 15-Punkte-Vorsprung auf die SPD.