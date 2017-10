New YorkErst provozierte das kleine furchtlose Mädchen den großen Stier. Dann brachte die kleine Statue in der Nähe der Wall Street gleich mehrere Künstler gegen sich auf, weil es sich um eine Werbeaktion der Investmentgesellschaft State Street handelt. Und jetzt kommt heraus, dass eben jene Gesellschaft fünf Millionen Dollar zahlen muss, weil es seine Mitarbeiterinnen schlechter bezahlt hat als ihre männlichen Kollegen. Wäre das Fearless Girls als Erwachsene also unterbezahlt?

Seit März steht „Fearless Girl“ am Broadway und schaut dem „Charging Bull“ direkt in die Augen. Innerhalb weniger Wochen wurde das gerade einmal 1,30 Meter große Bronze-Mädchen eine der größten Touristenattraktionen. Was die wenigstens wissen: „Fearless Girl“ ist eine Idee der Werbeagentur McCann im Auftrag von State Street Global Advisors. Die Investmentfirma aus Boston ist der drittgrößte Vermögensverwalter der Welt und hat einen Index-Fonds (ETF) unter dem Namen SHE aufgelegt, der auf Unternehmen mit hohem Frauenanteil setzt.