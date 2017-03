LondonMehrere Finanzinvestoren wie der US-Konzern Blackstone wollen ihre Europaniederlassung wegen des Brexit-Votums offenbar in Luxemburg errichten. Blackstone habe die Entscheidung bereits im Dezember mitgeteilt, sagte der Chef der PR-Initiative Luxembourg for Finance, Nicolas Mackel, in einem am Montag veröffentlichten Reuters-Interview. Die Namen der anderen Firmen könne er noch nicht verraten, weil diese ihre Entscheidungen noch nicht öffentlich gemacht hätten. Blackstone bietet seine Dienstleistungen für den Kontinent bisher von seiner Europazentrale in London an. Das Unternehmen selbst äußerte sich nicht.