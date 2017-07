Frankfurt/LondonDie US-Großbank Citigroup will Insidern zufolge wegen des Brexits ihren EU-Sitz nach Frankfurt verlagern. Noch in dieser Woche wolle das Geldhaus den Schritt bekanntgegeben, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag. Zuvor hatte Sky News darüber berichtet.

Das amerikanische Geldhaus hatte bereits laut darüber nachgedacht, nach dem EU-Austritt Großbritanniens (Brexit) Arbeitsplätze von London nach Frankfurt zu verlagern. Bisher wickelt die Citigroup - wie andere internationale Banken - von London aus einen großen Teil ihres europäischen Großkundengeschäfts ab.