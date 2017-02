LondonDie britische Lloyds Banking Group steht nach Informationen von Insidern im Zuge des Brexit vor einer Entscheidung für Berlin als Standort in der Europäischen Union (EU). Die größte Privatkundenbank Großbritanniens prüfe gegenwärtig, ob sie ihre Repräsentanz in Berlin zu einer Tochtergesellschaft des Konzerns aufwerte und eine entsprechende Lizenz noch in diesem Jahr beantrage, sagten die Insider am Montag. Lloyds lehnte eine Stellungnahme dazu ab.

Die Lloyds Banking Group ist die einzige große britische Privatkundenbank, die keine Konzerngesellschaft in einem anderen EU-Land hat. Und sie wäre die erste, die Berlin als Standort für ihren Zugang zur EU nach einem Austritt Großbritanniens (Brexit) auswählt. Die meisten anderen europäischen Banken bevorzugen das deutsche Finanzzentrum Frankfurt am Main, wo auch die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Sitz hat.