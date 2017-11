FrankfurtVolkswagen will für seine Tochter Financial Services eine Bank-Lizenz in Großbritannien beantragen. Der Konzern befinde sich derzeit in Gesprächen mit der zuständigen britischen Regulierungsbehörde, um für den Fall eines harten Brexits vorbereitet zu sein, sagte ein Volkswagen-Sprecher am Donnerstag und bestätigte damit einen Bericht der "Financial Times".