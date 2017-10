WashingtonDas skandalgeplagte US-Geldinstitut Wells Fargo hat mehr als 1780 ehemalige Mitarbeiter wieder eingestellt, die im Zusammenhang mit dem Phantomkonten-Skandal zu Unrecht entlassen wurden oder die Bank verlassen hatten. Dies geht aus einer für Dienstag geplanten Erklärung von Konzern-Chef Tim Sloan für den US-Kongress hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorlag.

Zudem räumte er darin ein, dass mehr Kunden betroffen seien als bislang bekannt. „Wir haben erwartet, weitere Mängel zu finden (...) und so war es“, heißt es in der Erklärung in der sich Sloan für den Skandal entschuldigte, bei dem Mitarbeiter jahrelang ohne Zustimmung von Kunden Konten eröffnet hatten. So wollten sie offenbar hochgesteckte Verkaufsvorgaben erreichen.