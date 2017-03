New YorkDer Phantomkonten-Skandal bei der US-Großbank Wells Fargo könnte größere Ausmaße annehmen als bislang bekannt. Das Geldhaus teilte am Mittwoch mit, dass mehr Kunden als ursprünglich von der Affäre betroffen sein könnten. Details wurden aber nicht genannt. Wells Fargo hatte die Zahl zunächst auf 2,1 Millionen geschätzt. Die Bank gehe nicht davon aus, dass mögliche weitere Maßnahmen in diesem Zusammenhang große Auswirkungen auf die Bilanzdaten haben dürften, hieß es. Es sei aber möglich, dass der Ruf der Bank noch weiter geschädigt werde oder es zu Rechtsverfahren komme.