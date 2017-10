RomBei Signor Angelo in der „Bar Farnese“ nahe dem Campo de‘ Fiori ist Italien noch so wie früher. Im grünen Kellner-Jackett steht der Römer hinter dem Tresen in seiner winzigen Bar und bereitet jedem seinen Kaffee zu. 80 Cent kostet der Espresso bei ihm, egal ob „macchiato freddo“, „in vetro“ oder „in tazza riscaldata“. Denn in Italien ist der „caffè“ nicht bloß Koffein-Zufuhr, sondern Sache für Individualisten: Der eine will einen Schuss kalte Milch, der andere den Kaffee im Glas und der dritte in einer angewärmten Tasse. Der Cappuccino kostet bei Signor Angelo einen Euro, selbst wenn man sich damit nach draußen setzt.

Solche Bars sind heute rar in Rom oder Mailand und meist nur noch in der Provinz zu finden. Fast überall kostet der Kaffee mehr, vor allem wenn man nicht am Tresen steht, sondern sich hinsetzt. Doch da verpasst man natürlich den neuesten Klatsch über Nachbarn und Politik. Aber das Land geht auch mit der Zeit: Firmen wie Illy haben in Rom direkt bei der Abgeordnetenkammer und in Mailand neben der Unicredit-Zentrale hochmoderne und betörend designte Kaffee-Tempel eröffnet, in denen man sich wie in einer hippen Cocktailbar fühlt.