ParisDas französische Militär thematisiert eine der heikelsten Fragen im Zusammenhang mit militärischen Auseinandersetzungen: den Umgang mit der Wahrheit. Eine spannende Ausstellung des historischen Dienstes der französischen Armee im Schloss von Vincennes in Paris zeigt verbotene Bilder aus dem Ersten Weltkrieg. Sie wurden von der Zensur in Beschlag genommen und lagerten seit Jahrzehnten für die Öffentlichkeit unzugänglich in einem speziell angelegten Archiv. Die Ausstellung wirft die Frage auf, wie die militärische Kontrolle die Darstellung des Krieges verändert. Zugleich zeigt sie einen interessanten Trend: Das französische Militär selber problematisiert seine Arbeit.

Frankreich hat keine Parlamentsarmee, der Präsident kann die Soldaten per Knopfdruck in Marsch setzen. Und anders als auf allen sonstigen politischen Gebieten kann er rasch vorzeigbare Resultate erzielen. Die Militärs aber möchten in einen Dialog mit der Gesellschaft treten, und sei es über den Umweg einer historischen Schau.