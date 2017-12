Ohne Frage spaltet der New Yorker die amerikanische Gesellschaft. Ehepaare, Familien, Freunde, Gesangsvereine, überall bekommen sich die Menschen wegen Trump in die Haare. Seine Bemerkungen zu einer Demonstration von Rechtsradikalen, der sinnlose Mauerbau, die Provokation von Nordkorea oder seine Beleidigungen von Frauen polarisieren das Land.

New YorkVor wenigen Tagen lud das Handelsblatt zu einem Leserabend in Düsseldorf ein. Sechs Korrespondenten berichteten aus ihren Ländern. Zusammen mit meiner Kollegin und Washington-Korrespondentin Annett Meiritz durfte ich mit dabei sein. Der Saal war brechend voll, die Fragen waren klug und der Abend eine gelungene Sache. Für alle, die nicht mit dabei waren – hier eine kleine Rekapitulation unseres Vortrages über Donald Trump .

Die Geschichte zeigt: Regelmäßig verliert die Partei Präsidenten in den Zwischenwahlen, so wie Obama 2012 feststellen musste. Auch Trump wird es im November 2018 kaum anders ergehen. Aber das heißt nicht, dass er auf verlorenem Posten steht. Fast alle Präsidenten seit dem Zweiten Weltkrieg konnten sich eine zweite Amtsperiode sichern, ihr Bekanntheitsgrad gibt ihnen einen großen Vorteil.

Trump prägte das Land noch weitreichender. So setzte den Richter Neil Gorsuch als neues Mitglied im Obersten Gerichtshof durch. Anders als in Deutschland ist das angelsächsische Common Law kein schriftlich fixiertes Gesetzeswerk, bedarf der Interpretation und wandelt sich laufend. Entscheidungen des Supreme Courts haben prägende Kraft, wie zahlreiche Urteile wie zur Aufhebung der Rassentrennung, Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe oder Fragen der Abtreibung zeigen.

Die Republikanische Partei zahlt dafür einen Preis, wie kürzlich die Wahlen im Bundesstaat Alabama gezeigt haben. Dort gewann ein Demokratischer Kandidat, was auf Deutschland übertragen dem Wahlsieg von der SPD in Bayern gleich kommt. Auch die Parlamentswahlen im November 2018 werden die Republikaner mit Mandatsverlusten bezahlen müssen.

It`s the economy, stupid – die Wirtschaft entscheidet Wahlen. Die läuft derzeit in den USA, was lange nicht der Verdienst von Trump ist. Aber Steuerreform und Deregulierung wecken die Lebensgeister der Unternehmer. Die investieren wieder, schaffen Arbeitsplätze. Deshalb: Trotz all der unglaublichen Äußerungen und törichten Maßnahmen, eine Wiederwahl von Trump 2020 ist nicht unwahrscheinlich.