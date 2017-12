New YorkMein Physiotherapeut hat einen tiefen Einblick in die Finanzwelt. Denn seine Praxis liegt am Broadway gleich hinter der Wall Street. Fast alle seine Kunden haben direkt oder indirekt mit Finanzen zu tun.

Und worüber wird in diesen Tagen rund um Weihnachten gesprochen? Natürlich über Bitcoins. Zwischen Elektrotherapie, Muskelaufbau und chiropraktischer Hals-Manipulation ranken sich die Gespräche um die Kryptowährung. Wer investiert hat, welche juristischen Herausforderungen oder welche Alternativen zum Bitcoin es gibt. Da ist der Meniskus und der Lendenwirbel schnell vergessen. Der große Reichtum lockt.