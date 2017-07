San FranciscoIch hasse rasieren. Ehrlich. Es versaut einem den ganzen Tag. Nicht nur der zwangsweise Anblick des mürrischen Stoppelgesichts im Spiegel am viel zu frühen Morgen nervt. Die gerade frisch eingelegte 5-Klingenschneide hat schon am zweiten Tag gefühlt die Hälfte ihrer Schärfe eingebüßt und ist am dritten so mit Haarresten verstopft, dass auch das Säubern mit der ausrangierten Zahnbürste kaum was bringt. Die Hautirritationen nehmen zu und alle Tricks der Welt – vom Einlegen in Olivenöl bis zum Trocknen der Klingen mit dem Fön oder Aufbewahrung in einer Box mit Silikatgel zum Austrocknen – helfen wenig, um die Lebensdauer der teuren Klingen zu verlängern. Von der Umweltschweinerei sich bei fließendem Wasser zu rasieren und von den Müllbergen der Klingenboxen, wollen wir gar nicht erst anfangen.

Im Drogeriemarkt geht dazu das demütigende Rasiererlebnis nahtlos weiter. Verbunkert hinter Panzerglas-ähnlichen Schutzwällen hängen die Ersatzklingen fest verschlossen in Abwehrhaltung zum Kunden. Nur durch geschicktes Taktieren in den weitläufigen Regalfluchten gelingt es irgendwann, einen der wenigen Warenaufpasser die in einem Drogeriesupermarkt noch übrig sind, abzufangen und zum Klingenregal zu zerren. Mürrisch nesteln er oder sie dann die kostbaren Schneideisen aus der Verankerung.