BangkokMeine Straße in Bangkok wird von einem Hunderudel kontrolliert. Ich wohne am Ende der Sackgasse, deswegen bin ich ihnen ausgeliefert. Wenn ich in die Stadt will, muss ich an ihnen vorbei. Es gibt keinen anderen Weg. Ich weiß nicht, wem die Tiere gehören, aber vermutlich niemandem. Sie wurden einfach zurückgelassen und keiner fühlt sich für das von ihnen ausgehende Risiko verantwortlich, wie bei Tretminen in einem gescheiterten Staat. Zu Fuß kann ich mich unauffällig an ihnen vorbeischleichen. Aber mit dem Motorrad ist es aussichtslos, das Motorgeräusch macht sie wütend. Wenn ich jemandem auf dem Rücksitz habe, rufe ich an der entsprechenden Stelle laut „Festhalten!” Dann gebe ich Gas, um ihrem Angriff zu entkommen.

In Deutschland hätte sich in meiner Nachbarschaft schon längst eine Bürgerinitiative gegründet, oder irgendein Amt wäre gekommen. Meine Nachbarn und die thailändischen Behörden sehen das Hunde-Problem aber entspannter: Man ist eben toleranter und drückt gerne ein Auge zu, egal ob gegenüber Menschen oder Tieren. Das hat viele Vorteile, beispielsweise wenn man laut Musik hören oder betrunken Auto fahren will.