Nach traditioneller Lesart läuten die Chinesen am Samstag das neue Jahr ein. Dann beginnt das Jahr des Hahnes, entsprechend der Tierkreiszeichen. In China steht der Hahn für Einfallsreichtum und Talent, allerdings auch für Hochmut und Arroganz.

Doch dieses Jahr wird kein normales Hahnen-Jahr. Denn das Tierkreiszeichen trifft auf die Elemente Feuer und Metall. Und das ist eine gefährliche Mischung, die nur alle 60 Jahre vorkommt, sagt Wahrsager He Mingliang. „Europa rutscht in die Rezession“, prognostiziert He. Die Lage der EU-Staaten werde sich deutlich verschlimmern. Zudem werde es zu Konflikten zwischen China und Japan sowie zwischen Nord- und Südkorea kommen.

Im vergangenen Hahnen-Jahr mit den Elementen Feuer und Metall 1957 eskalierte der Vietnamkrieg. Zudem gab es zahlreiche Unglücke, wie eine Explosion an einer Nuklearfabrik in Russland oder ein Feuer in einem Altenheim in den USA mit 72 Toten. Doch viele Vorhersagen lägen falsch, die den neuen US-Präsidenten Donald Trump für aufziehende Konflikte verantwortlich machten, meint He. Ganz im Gegenteil würden sich die USA zu einem ökonomischen Wachstumsmotor aufschwingen, glaubt der selbsternannte Fengshui-Meister. Trump werde der US-Wirtschaft gut tun.

Für den Wahrsager Raymond Lo aus Hongkong könnte das Feuer-Element sogar zum globalen Wirtschaftstreiber werden. „Das Element ist oft die Antriebskraft für die Entwicklung an den Börsen“, sagt Lo. Die Finanzkrise von 2008 habe mit der Kombination aus einem Ratten-Jahr mit dem Element Wasser zusammengehangen. „Als das Element Feuer im Schlangenjahr 2013 zurückkam, erholte sich die US-Wirtschaft“, orakelte Lo.

Das Feuer-Element lasse besonders für Branchen wie den Energiesektor, die Unterhaltungsindustrie sowie das Finanzwesen gute Geschäfte erwarten. Auch Industrien, die Lo zum Wasser zählt, hätten gute Chancen, wie Transportwesen, Schifffahrtswesen und die Kommunikationsindustrie.

Eine Warnung sprechen die Wahrsager jedoch aus. Menschen, die in einem Hahnen-Jahr (1945, 1957, 1969, 1981, 1993 und 2005) geboren wurden, müssten dieses Jahr besonders auf der Hut sein. Dazu gehören auch Stars wie Paris Hilton, Cate Blanchett, Kate Middleton, Jennifer Lopez, Beyoncé, Britney Spears, Eric Clapton und Roger Federer.