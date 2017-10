New York CityEs klingt wie ein billiger Mode-Slogan oder eines der vielen Internet-Start-ups, die Shopping-Muffeln das Outfit für den Job fertig zusammengestellt vor die Haustür liefern. Das war auch meine Vermutung, als ich bei dem Dinner zum 100-jährigen Bestehen der Zeitschrift Forbes neben dem operativen Vorstandsmitglied (COO) Wendy Longwood saß. Innerlich war ich darauf eingestellt den nächsten Pitch eines weiteren der vielen „hippen“ New Yorker Jungunternehmen zu hören. Umso überraschter war ich, dass mir erstens niemand Kleidung verkaufen wollte und das Unternehmen zweitens schon 20 Jahre alt ist. Eine halbe Ewigkeit im Gegensatz zu den vielen hippen Unternehmen, die sich in Manhattan tummeln.

Tatsächlich ist „Dress for Success“ eine ziemlich geniale wohltätige Angelegenheit. Angefangen hat es als eine Art Altkleidersammlung für Business-Outfits in Manhattan, um Frauen für ihre Bewerbungsgespräche auszustatten. Das Angebot richtete sich vor allem an Frauen aus schwierigen Verhältnissen, ehemalige Drogen- oder Alkoholabhängige, Obdachlose oder auch frisch Geschiedene oder Mütter, die wegen der Kinder so lange draußen waren, dass der Einstieg in die Arbeitswelt schwerfällt. Und das fängt bei der Kleidung an.