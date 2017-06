LondonFür ihr Alter hat die Frau mit dem stets adretten Kopfschmuck noch ziemlichen Stress – zum Beispiel an solchen Tagen wie am Mittwoch vergangener Woche. Erst musste die britische Königin das Regierungsprogramm von Premierministerin Theresa May im Parlament verlesen. Mit viel Tamtam, Prunk und Pomp. Dann musste sie sich schnell umziehen, ihren blauen Hut gegen ein sonnengelbes Exemplar eintauschen, und in einem Hubschrauber nach Ascot hetzen, zum traditionellen Pferderennen. Und das im Alter von 91 und nach inzwischen 64 Jahren im Dienste Großbritanniens.

Doch der britische Steuerzahler weiß ihren Einsatz offenbar zu schätzen und das lässt er sich auch einiges kosten – künftig sogar mehr als bisher. Knapp 43 Millionen Pfund (umgerechnet rund 49 Millionen Euro) hat die Königin zuletzt aus der Staatskasse bekommen. Diese Summe wird im kommenden Jahr auf mehr als 76 Millionen Pfund steigen und ein Jahr später auf gut 82 Millionen Pfund.