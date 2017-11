New York CityKaum ist Halloween überstanden, geht es in den USA mir rasanten Schritten auf Thanksgiving zu. Bei manchen geht es sogar besonders schnell: Wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civi-Science ergab, haben 16 Prozent der Amerikaner dieses Jahr entschieden, Thanksgiving vor dem vierten Donnerstag im November zu feiern, die meisten am Sonntag vorher. Weitere 13 Prozent gaben an, das für die Zukunft zu erwägen.

Das 1789 zum ersten Mal gefeierte amerikanische Ernte-Dank-Fest ist das wohl am wenigsten kommerzielle Fest der Amerikaner. Die Geschäfte haben – ganz im Gegenteil zu Weihnachten oder Ostern – zu. Das Land steht still, wenn die Menschen von der Westküste bis zur Ostküste vor dem gefüllten Truthahn sitzen. Nicht nur Christen, sondern auch Atheisten und Mitglieder anderer Religionen nutzen dieses Fest, um die Familie um einen Tisch zu versammeln und stundenlang zu tafeln. Einen Grund, dankbar zu sein, gibt es schließlich immer.

Dafür machen viele Amerikaner an diesem Tag sogar eine Pause vom täglichen Take-Out-Essen und kochen tatsächlich selbst. Wir sind diesmal bei Bekannten eingeladen und werden auch mit einem Gericht zum Festmahl beitragen. Dafür sind wir sehr dankbar. Denn Thanksgiving alleine zu verbringen, ist so wie Weihnachten in Deutschland zu sein und Heiligabend alleine zuhause zu hocken.

Ich erinnere mich noch gut, wie ich vor Jahren im Financial District im Süden Manhattans arbeitete und an Thanksgiving Dienst hatte. Glücklicherweise haben sich zum Mittag zwei europäische Freunde zu mir gesellt, die ebenfalls in New York gestrandet waren. Doch die Suche nach einem geöffneten Restaurant auf den menschenleeren Straßen gestaltet sich schwer. Nach langem Umherirren in den Häuserschluchten fanden wir einen Asiaten, bei dem wir – und drei weitere Gäste – etwas in unseren Magen bekamen. Kein gefüllter Truthahn und Sauce, sondern Reis und Gemüse.