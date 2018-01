DavosDie Behörden in der schweizerischen Alpengemeinde Davos haben eine Genehmigung für einen Protest linksgerichteter Gruppen während des Weltwirtschaftsforums verweigert. „Die äußerst engen Platzverhältnisse aufgrund der enormen Neuschneemengen lassen eine Kundgebung in den nächsten Tagen nicht zu“, hieß es am Montag in einer Mitteilung. Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei und der Grünen Partei der Schweiz hatten beantragt, am Donnerstag einen Protest abhalten zu dürfen.

Weil der Ferienort nach eigenen Angaben nicht mit den Schneemassen fertig wird, können Demonstranten nicht einen Tag vor der geplanten Rede von US-Präsident Donald Trump bei dem Treffen von Personen mit politischem und wirtschaftlichem Einfluss protestieren.