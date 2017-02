DüsseldorfSo einem Geldeintreiber will niemand gerne begegnen: nackter Oberkörper, kahl geschorener Schädel, überall tätowiert und äußerst brachial. Die Sparkassen schicken einen solchen freundlichen Zeitgenossen in einer neuen viralen Werbekampagne in Aktion.

In einem über Facebook verbreiteten Werbefilm wird ein junger Mann von dem rabiaten Eintreiber verfolgt – und daran „erinnert“, an seinen „Kumpel Patrick“ ganze 2,60 Euro zu zahlen. Doch der Muskelmann will das Geld nicht in bar, sondern erinnert den Schuldner daran, dafür die Funktionen „Kwitt“ der Sparkassen-App zu nutzen.