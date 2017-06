FrankfurtDie EZB wird Insidern zufolge mit ihren billionenschweren Anleihen-Käufen wegen der drohenden Knappheit deutscher Staatspapiere im kommenden Jahr selbstgesteckte Grenzen erreichen. Das werde eine zentrale Überlegung sein, wenn der EZB-Rat über die Zukunft des Kaufprogramms entscheiden werde, sagten drei mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. „Ich kann einfach nicht erkennen, wo wir genügend deutsche Anleihen finden, um dieses Programm über bestenfalls Mitte 2018 hinaus am Laufen zu halten“, sagte einer der Insider. Um die Käufe zu verlängern, müssten deren Parameter neu überdacht werden. „Und das ist schwer zu verkaufen, wenn alles in die richtige Richtung läuft.“ Die EZB lehnte eine Stellungnahme ab.

Die EZB erwirbt seit März 2015 in großem Stil Staatsanleihen der Euro-Länder und andere Schuldentitel. Auf diese Weise will sie Banken dazu bewegen, weniger in solche Titel und stattdessen mehr in Kredite an die Wirtschaft zu investieren. Das schiebt die Konjunktur an und sorgt so, wie von der EZB aktuell gewünscht, für mehr Preisauftrieb. Doch die Konjunktur im Währungsraum läuft inzwischen merklich besser - im ersten Quartal wuchs die Euro-Zone sogar kräftiger als die weltgrößte Volkswirtschaft USA. Und auch die Preisentwicklung ist laut EZB-Direktor Benoit Coeure mittlerweile weniger abhängig von der ultralockeren Geldpolitik der Notenbank.