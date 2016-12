DüsseldorfLiane Buchholz wurde in einer Kampfabstimmung von der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe mit 195 von 289 Stimmen zur neuen Präsidentin gewählt, wie der Verband am Mittwoch mitteilte. Die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) setzte sich damit in der ersten Kampfabstimmung um das Präsidentenamt in der Geschichte des Verbands gegen zwei Konkurrenten durch.

Auch Markus Schabel, der Chef Sparkasse Münsterland Ost, und Roland Schäfer (SPD), Bürgermeister von Bergkamen, stellten sich zur Wahl. Die Besetzung beim Sparkassenverband Westfalen-Lippe wird genau beäugt, weil Gerlach, obwohl er nur 67 von 400 deutschen Sparkassen vertritt, streitbar wie machtbewusst auftritt. Zudem gilt der 63-Jährige, der Ende März 2017 aufhört, als Gegenspieler von Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon.