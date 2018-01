DavosDer Welt droht nach Einschätzung der US-Regierung kein Handelskrieg. Den USA gehe es lediglich darum, gleiche Bedingungen für alle zu schaffen, betonte US-Handelsminister Wilbur Ross am Mittwoch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Kritiker werfen US-Präsident Donald Trump Protektionismus vor. Ross äußerte sich zwei Tage vor einem geplanten Auftritt von Trump in dem Schweizer Bergort. Laut Ross untersuchen die USA, ob sie Maßnahmen gegen China wegen der Verletzung von geistigem Eigentum einleiten. Die von der Volksrepublik verfolgte Strategie, bis 2025 die Technologieführerschaft in Schlüsselbereichen der Industrie zu erlangen, sei eine „direkte Bedrohung“ für die USA, sagte Ross.

Trump hat China bereits mit „Bußgeldern“ wegen angeblichen Diebstahls geistigen Eigentums gedroht. Die erwogene Strafe könne hoch ausfallen, sagte er in einem Reuters-Interview. Er nannte allerdings keinen konkreten Betrag. Erst diese Woche kündigte er zudem Schutzzölle auf Waschmaschinen und Solaranlagen an, um Jobs in den USA zu schaffen oder zu halten. Ross sagte mit Blick auf die von Washington kritisierte Rolle der Welthandelsorganisation (WTO), es sei zwar ein „Schiedsrichter“ im internationalen Handel nötig. Dies bedeute jedoch nicht, dass die USA mit allem im derzeitigen System einverstanden seien.