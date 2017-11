WashingtonDer einflussreiche Präsident der New Yorker Federal Reserve Bank (Fed), William Dudley, wird Mitte 2018 vorzeitig abtreten. Dies teilte der New Yorker Notenbankableger am Montag mit. Mit seinem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Amt werde sichergestellt, dass bereits lange vor Ablauf des Mandats ein Nachfolger feststehe. Dudleys Amtszeit endet regulär Anfang 2019. Bevor er zur New York Fed kam, war er Partner bei der US-Bank Goldman Sachs.