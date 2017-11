WashingtonDer einflussreiche Präsident der New Yorker Federal Reserve Bank (Fed), William Dudley, wird einem Medienbericht zufolge wohl noch in dieser Woche seinen Rückzug ankündigen. Ein Gremium, das seinen Nachfolger suchen solle, sei bereits eingerichtet worden, berichtet der Sender CNBC am Sonntag unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Dudleys Ausscheiden sei für Frühjahr oder Sommer vorgesehen. Seine Amtszeit endet regulär Anfang 2019. Die New Yorker Fed wollte sich dazu nicht äußern.