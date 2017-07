FrankfurtEin Übernahmeangebot für Paysafe hat die Aktien des britischen Zahlungsdienstleister auf ein Rekordhoch getrieben. Die Titel kletterten am Freitag an der Börse in London um 9,1 Prozent auf 591,50 Pence, nachdem die beiden Finanzinvestoren Blackstone und CVC Capital Partners eine 2,9 Milliarden Pfund (umgerechnet 3,25 Milliarden Euro) schwere Offere für Paysafe vorgelegt hatten. Der Paysafe-Aktionär Old Mutual Global Investors, der 10,3 Prozent hält, unterstütze das Kaufangebot, teilte Paysafe mit.