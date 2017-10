MadridDie spanischen Großbanken BBVA und Sabadell profitieren von der wirtschaftlichen Erholung auf der iberischen Halbinsel und kommen beim Aufräumen ihrer Bilanzen voran. Doch der Streit um Katalonien schwebt wie ein Damoklesschwert über ihnen, da sie stark vom Geschäft in der wirtschaftsstarken Region abhängig sind. Rund ein Drittel der Einlagen von Sabadell und BBVA stammen aus Katalonien. Die Kunden seien verunsichert, aber die Auswirkungen auf die Einlagen seien nur unwesentlich gewesen, erklärte BBVA am Freitag nach der Vorlage der Quartalszahlen. Die Caixabank, die ihren Sitz wegen der politischen Situation von Barcelona nach Valencia verlagert hat, berichtete vor wenigen Tagen von „moderat negativen“ Auswirkungen auf die Einlagen durch die Katalonien-Krise.

Die zweitgrößte spanische Bank BBVA senkte im dritten Quartal den Bestand an faulen Krediten um 1,5 Milliarden Euro, bei Sabadell waren es 500 Millionen Euro weniger, wie die Geldhäuser am Freitag mitteilten. Auch Santander hatte die Altlasten reduzieren können, wie die größte spanische Bank am Donnerstag mitgeteilt hatte. Wie auch anderen europäische Geldhäusern machen die niedrigen Zinsen den spanischen Banken zu schaffen. Bei BBVA sank der Zinsüberschuss um zwei Prozent, bei Sabadell um vier Prozent.