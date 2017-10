Bild vergrößern Gegenwärtig ist China auf einem guten Weg, bis 2020 die geplante Verdoppelung des BIP und des Pro-Kopf-Einkommens vom Niveau 2010 aus zu erreichen. dpa Bild:

Strategiewechsel in der langfristigen chinesischen Wirtschaftspolitik. China will in Zukunft nicht mehr auf reines Wachstum sondern mehr auf produktive Investments setzen. Der Politik bietet das neue Möglichkeiten.