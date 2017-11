„Der Ausblick für die deutsche Wirtschaft ist nach wie vor erfreulich positiv“, sagte ZEW-Präsident Achim Wambach. Das ebenfalls recht hohe Wachstum in Europa stütze den Aufschwung und beflügele die Erwartungen für die kommenden sechs Monate.

BerlinBörsenprofis blicken optimistischer auf die deutsche Wirtschaft. Das Barometer für ihre Konjunkturerwartungen im kommenden halben Jahr kletterte im November um 1,1 auf 18,7 Punkte, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 200 Analysten und Anlegern mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 20,0 Zähler gerechnet. Auch die Konjunkturlage wurde positiver bewertet.

Die deutsche Wirtschaft ist in den ersten drei Quartalen überraschend kräftig gewachsen. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet für 2017 insgesamt ein Plus von 2,0 Prozent. Es wäre das achte Jahr in Folge mit einem Zuwachs. Für 2018 werden sogar 2,2 Prozent vorausgesagt.