Was bedeutet eine erneute GroKo für unsere Wirtschaft und Gesellschaft? Und wie wirkt sie sich auf die europäische Zusammenarbeit aus?

Über diese und weitere spannende Fragen diskutiert die WirtschaftsWoche-Herausgeberin live beim World Economic Forum in Davos mit Jacqueline Hunt (Mitglied des Vorstands, Allianz SE), François Villeroy de Galhau (Chef der französischen Zentralbank), Jan-Werner Müller (Politikprofessor, Princeton University) und Gisbert Rühl (CEO, Klöckner & Co SE).



Die Diskussion können Sie hier im Video verfolgen: