LondonDer britische Notenbank-Chef Mark Carney hat sich über eine Spendengala empört geäußert, bei der einem Medienbericht zufolge Hostessen sexuell belästigt wurden. „Der Gouverneur ist tief bestürzt, dass so ein Ereignis stattfinden konnte“, erklärte die Bank of England am Mittwoch als Reaktion auf einen Bericht der „Financial Times“. Demnach kam es in der vergangenen Woche bei der Veranstaltung der Wohltätigkeitsorganisation Presidents Club, zu der nur Männer eingeladen waren, zu den Übergriffen. So seien Frauen in dem Londoner Luxushotel begrapscht worden und hätten Aufforderungen bekommen, mit Gästen in deren Zimmer zu gehen.