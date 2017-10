BerlinHierzulande ändert sich das Zahlungsverhalten vieler Bürger. Zwar langsam, aber doch sichtbar. Eine Entwicklung, die nicht nur in Deutschland zu beobachten ist. Bargeldlose Zahlungen sind weltweit zwischen 2014 und 2015 um 11,2 Prozent gestiegen. Damit wurde das stärkste Wachstum seit zehn Jahren registriert, heißt es im World Payment Report 2017, den das Beratungsunternehmen Capgemini und die französische Großbank BNP Paribas am heutigen Montag präsentierten.

Überdurchschnittlich stark, mit knapp 22 Prozent, stiegen dabei die bargeldlosen Transaktionen in Entwicklungs- und Schwellenländern, während der Zuwachs in sogenannten entwickelten Märkten bei 6,8 Prozent lag. Unter diesen verzeichnete Deutschland ein überdurchschnittliches Wachstum von 8,8 Prozent. 51 Prozent aller bargeldlosen Transaktionen in Deutschland entfielen dabei auf das elektronische Lastschriftverfahren. Dennoch ist Deutschland von einem bargeldlosen Zahlungsverkehr noch weit entfernt – anders als etwa skandinavische Staaten wie Schweden. Der Umsatzanteil von Bargeld bei Einkäufen liegt in Deutschland nach einer Analyse des EHI Retail Institutes noch bei 51 Prozent.