MadridMadrid steht vor einem der größten Events des Jahres: Ab diesem Freitag findet in der spanischen Hauptstad der World Pride statt, das weltweit größte Treffen von Lesben, Schwulen Bisexuellen und Transgendern (LGBT). Erwartet werden zwei Millionen Besucher. Die linke Stadtmutter Manuela Carmena bereitet Madrid seit Wochen für ein harmonisches Fest und eine Zelebration der Freiheit vor.

Sie hat unter anderem Ampeln mit schwulen und lesbischen Paaren in der Stadt installieren lassen. „Madrid braucht dieses Bekenntnis in seinen Straßen“, erklärt Carmena. „Die Aufgabe von Ampeln ist es, die Bürger zu schützen und sie sollten die Vielfalt der Stadt repräsentieren.“ Auf 288 Fußgängerampeln sind nun händchenhaltende Frauen oder Männer zu sehen, aber auch heterosexuelle Paare. Madrid ist nicht die erste Stadt, die die Ampeln zu politischen Aussagen nutzt: Wien führte sie im Jahr 2015 ein, als der Eurovision Songcontest dort stattfand. Andere Städte in Österreich, aber auch München und London folgten dem Beispiel.