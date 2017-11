DüsseldorfVor wenigen Tagen erst machte der Gründer des Ökostromanbieters Lichtblick, Heiko von Tschischwitz, eine Kampfansage an die deutschen Energiekonzerne und Stadtwerke: „Wir machen die klassischen Versorger überflüssig“, sagte er bei der Präsentation seines neuen Unternehmens Enyway. Der Online-Marktplatz bietet Betreiber von Wind- oder Solaranlagen die Möglichkeit Verträge direkt mit Verbrauchern zu schließen. Für die etablierten Unternehmen hatte von Tschischwitz auch noch ein vernichtendes Urteil parat „Die sind zu schwerfällig“, sagte er.

Wirklich? Eines der Unternehmen schlägt schon zurück – und noch dazu ein Kommunalversorger. Die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) haben am Montag einen eigenen Online-Handelsplatz für Ökostrom, „Tal.Markt“, in Betrieb genommen. Er setzt auf das Blockchain-Verfahren, bei dem im Internet fälschungssicher Verträge zwischen zwei Parteien geschlossen werden können. Nach eigenen Angaben sind die WSW der erste Kommunalversorger weltweit, der Blockchain für so einen Handelsplatz einsetzt.