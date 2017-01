DavosKlaus Schwab mag es gerne nüchtern. Doch nach der Rede des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping am Dienstag in Davos wurde selbst der zurückhaltende Gründer des Weltwirtschaftsgipfels etwas auftrumpfender: „Das war eine sehr sehr wichtige Rede an einem historischen Zeitpunkt“, sagte er kurz nach dem allerersten Auftritt eines chinesischen Präsidenten in der Davos-Gipfelgeschichte. Dass die Rede bedeutsam und zum wichtigsten Moment des alljährlichen Treffen der Wichtigen und Reichen werden würde, zeigte sich schon im Vorfeld: Mehr als 7000fach wurde sein bevorstehendes Auftreten in den Medien erwähnt, mehr als die Präsenz jedes anderen Teilnehmers in Davos. Und auch den zweiten Platz dieser Hitliste belegt Xi – mit seinem Namen in chinesischen Schriftzeichen.

Xi sollte die Erwartungen nicht enttäuschen. In dem mit mehr als 1.200 Gästen gefüllten Saal des Davoser Kongresszentrums präsentierte sich der Staatschef in einer fast einstündigen Rede als glühenden Verfechter des kapitalistischen Freihandels. In einer Zeit, in der der designierte US-Präsident gegen den Freihandel poltert und andere Nationen beschimpft, zeigte sich Xi als weltoffener Globalist.