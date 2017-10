BerlinAdyen hat mit dem mobilen Bezahldienst des chinesischen Technologiekonzerns Alibaba, Alipay, eine Partnerschaft geschlossen. Damit ist es den 520 Millionen Kunden der größten mobilen Zahlungsplattform möglich, im Laden mit ihrem Smartphone zu zahlen. Bislang war Alipay ausschließlich als Onlinebezahlmethode bei Adyen integriert.

Chinesische Touristen sind begehrt, doch die Bezahlung häufig ein Hindernis. Die in Europa üblichen Kreditkarten sind in China nicht verbreitet. Ein Schlaglicht auf die Probleme und eine Lösung warf die Kooperation von Alipay und der Drogerie-Kette Rossmann. Chinesische Touristen können seit dem Frühjahr mobil bei Pflege- und Kosmetik-Produkte bei Rossmann einkaufen. Im vergangenen Jahr vereinbarte bereits der deutsche Zahlungsabwickler Wirecard mit Alipay eine Kooperation, die auf Europa begrenzt ist. Es geht im Kern immer darum, mehr Verkaufsstellen zu schaffen, in denen Chinesen per Smartphone mit der Alipay-App bezahlen können.