MünchenDie Staatsanwaltschaft München ermittelt wegen dubioser Handelsaktivitäten mit Aktien des Technologieunternehmens Wirecard. Nach einer Anzeige der Finanzaufsicht Bafin sei bereits im vergangenen Mai ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere Verdächtige eingeleitet worden, erklärte ein Behördensprecher am Donnerstag. Wirecard sei nicht darunter. Das Verfahren dauere an.

Die Aktie des Zahlungsdienstleisters aus der Nähe von München unterliegt immer wieder starken Kursauschlägen im Zusammenhang mit Meldungen. Erst am Mittwoch waren die Titel zeitweise um acht Prozent abgesackt, nachdem das „Manager Magazin“ über eine „ominöse Forderungsposition“ in der vor knapp einem Jahr veröffentlichten Bilanz für 2015 berichtet hatte. Eine als Forderungen verbuchte Summe von rund 250 Millionen Euro habe weder vom Unternehmen noch von Analysten erklärt werden können, hieß es. Die Forderungen seien „unecht“. Das Unternehmen aus Aschheim bei München wies den Bericht als unbegründet zurück, die durchlaufenden Posten in der Bilanz seien altbekannt. Die Bafin erklärte, sie prüfe den Vorgang routinemäßig.

Wirecard wurde in den vergangenen Jahren mehrmals mit teils anonym erhobenen Vorwürfen über angebliche Verfehlungen und Ungereimtheiten konfrontiert. Die Anschuldigungen, die wiederholt mit Abstürzen der Aktie verbunden waren, verliefen bisher stets im Sande. Das Unternehmen wies die Vorwürfe regelmäßig zurück und sprach sogar von möglicher Kursmanipulation. Im Zuge dessen schaltete sich auch die Finanzaufsicht Bafin ein.