MünchenDer boomende Internet-Handel treibt beim Zahlungsdienstleister Wirecard das Geschäft an. Der Umsatz des Unternehmens aus Aschheim bei München legte im vergangenen Jahr um 45 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro zu, wie Wirecard am Montag berichtete. Im vierten Quartal waren es sogar 52 Prozent mehr. Das operative Ergebnis (Ebitda) lag 2017 mit 412,2 (2016: 307,4) Millionen Euro am oberen Ende der mehrfach nach oben geschraubten eigenen Erwartungen. Zuletzt hatte Wirecard 398 bis 415 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Im laufenden Jahr soll das Ebitda auf 510 bis 535 Millionen Euro steigen, wie Wirecard bekräftigte.