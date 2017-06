BerlinBörsenprofis blicken etwas pessimistischer auf die deutsche Wirtschaft. Das Barometer für ihre Konjunkturerwartungen im kommenden halben Jahr fiel im Juni überraschend um 2,0 auf 18,6 Punkte, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 210 Analysten und Anlegern mitteilte. Ökonomen hatten dagegen mit einem Anstieg auf 21,5 Punkte gerechnet. Die Lage wurde dagegen besser bewertet und so positiv gesehen wie seit fast sechs Jahren nicht mehr.

„Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft sind nach wie vor günstig“, sagte ZEW-Präsident Achim Wambach. „Dies liegt nicht zuletzt an der positiven Entwicklung des Wachstums in der Europäischen Union.“ Dorthin geht ein großer Teil der deutschen Exporte. Die deutsche Wirtschaft war zu Jahresbeginn mit 0,6 Prozent so stark gewachsen wie seit einem Jahr nicht mehr. Bauboom, kauffreudige Verbraucher und florierende Exporte schoben Europas größte Volkswirtschaft an.