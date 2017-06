DüsseldorfDie Europäische Zentralbank (EZB) hat auf ihrer Zinssitzung in der estnischen Hauptstadt Tallinn ihre Leitzinsen nicht angetastet. Der Schlüsselsatz für die Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld bleibe bei 0,0 Prozent, teilten die Währungshüter am Donnerstag mit. Auf diesem Rekordtief liegt er bereits seit März 2016. Auch die Strafzinsen für Banken, wenn diese über Nacht überschüssige Liquidität bei der EZB parken, wurden nicht angetastet. Der sogenannte Einlagensatz bleibt bei minus 0,4 Prozent.

Damit signalisiert der EZB-Rat, dass er sich langsam auf einen Ausstieg aus der ultra-lockeren Krisenpolitik vorbereitet. Dies war im Vorfeld der Zinssitzung von zahlreichen Beobachtern erwartet worden. Vor allem aus Deutschland erfährt die EZB zunehmend Kritik an ihrem Kurs der ultralockeren Geldpolitik.

Hierzu hatte auch die gestiegene Inflationsrate in Deutschland und Europa beigetragen. Lag diese zwischenzeitlich bei 2,0 Prozent, so sank sie zuletzt jedoch wieder auf 1,5 Prozent. Die EZB strebt eine Inflationsrate von annähernd 2,0 Prozent an.