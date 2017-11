WashingtonAngesichts überraschend guter Wachstumsdaten in den USA ist der Weg für eine dritte Zinserhöhung im laufenden Jahr wohl frei. Zwischen Juli und September legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 3,3 Prozent zu - das stärkste Wachstum seit drei Jahren. Das Handelsministerium revidierte mit den am Mittwoch vorgelegten Daten eine frühere Schätzung von 3,0 Prozent. Im Frühjahr hatte die Wirtschaft um 3,1 Prozent zugelegt.

Dies dürfte die letzte große Entscheidung unter Yellen werden, der im Februar der langjährige Direktor Jerome Powell nachfolgen dürfte. Dieser hat bereits signalisiert, dass er weitere schrittweise Zinserhöhungen für den besten Weg hält, um nachhaltiges Wachstum zu sichern. Zugleich signalisierte er bereits für Dezember den nächsten Schritt, da auch wegen der im Land herrschenden Vollbeschäftigung die Argumente für eine Erhöhung „immer zwingender“ würden. Er geht davon aus, dass dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent drin ist. Für nächstes Jahr veranschlagt er ein Plus von 2,0 bis 2,5 Prozent.

„Die jüngsten Konjunkturdaten zeigen, dass die größte Volkswirtschaft der Welt unter Volldampf steht“, sagte Ökonom Jacob Deppe von der Online-Handelsplattform Infinox. Der Aufschwung in den USA hält nun bereits im achten Jahr in Folge an, nachdem die Wirtschaft im Sog der Weltfinanzkrise in den Jahren 2007 bis 2009 in die Rezession abgerutscht war.