ZürichDie Schweizerische Nationalbank (SNB) dürfte auf absehbare Zeit an ihren ultra-tiefen Zinsen festhalten. Einer am Donnerstag veröffentlichten Reuters-Umfrage zufolge erwarten sämtliche der 28 befragten Experten, dass die Währungshüter bei ihrer Lagebeurteilung am kommenden Donnerstag den Leitzins unverändert in der Spanne zwischen minus 1,25 und minus 0,25 Prozent lassen. Die meisten Experten gehen davon aus, dass die SNB erst dann ihre Zinsen erhöht, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) von ihrer ultra-lockeren Geldpolitik abrückt.

„Unserer Meinung nach werden die Zinsen in der Schweiz sehr lange sehr tief bleiben“, sagte Chefökonom Gero Jung vom Vermögensverwalter Mirabaud. Der stellvertretende Investmentchef der Privatbank Edmond de Rothschild, Gilles Prince, ist ähnlicher Meinung: „Ich denke, dass die SNB nur handelt, wenn die EZB ihre Zinsen anhebt - und das ist für 2018 nicht zu erwarten.“