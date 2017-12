 KfW-Chef Schröder tritt ab

Ulrich Schröder habe seinen Rücktritt am 1. Dezember in einem Brief an den geschäftsführenden Finanzminister Peter Altmaier mitgeteilt, erfuhr das Handelsblatt von mit der Sache vertrauten Personen.

Der KfW-Chef führte gesundheitliche Gründe für seine Entscheidung an. Die KfW kommentierte die Informationen nicht. Beste Chancen auf die Nachfolge werden seinem Stellvertreter Günther Breunig zugebilligt, wie zu hören war. Der Verwaltungsrat soll am Donnerstag die Personalie diskutieren.