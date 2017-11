ZürichDie Zurich Insurance Group ist in den den ersten neun Monaten auf der Stelle getreten. In der größten Sparte Schaden- und Unfallversicherung sanken die Prämieneinnahmen bereinigt um Zukäufe und Veräußerungen um zwei Prozent auf 25,35 Milliarden Dollar, wie Europas fünftgrößter Versicherungskonzern am Donnerstag mitteilte.

Unter Ausschluss von Wechselkurseffekten ergab sich ein leichtes Plus von einem Prozent. In der Lebensversicherung stagnierten die Prämieneinnahmen mit 3,47 Milliarden Dollar auf dem Vorjahresniveau.