Der Sturm „Herwart“ wird die Versicherer in Deutschland nach Berechnungen von Experten rund 250 Millionen Euro kosten. Das ergibt sich aus dem Modell, mit dem die Kölner Beratungsgesellschaft MSK die Kosten von Stürmen in Deutschland berechnet. „Zusammen mit (dem Sturmtief) 'Paul' vom Juni liegt die Schadenbelastung der Versicherungswirtschaft in Deutschland in diesem Jahr schon bei über einer Milliarde Euro“, sagte Aktuar Onnen Siems von Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) am Montag in Köln. „Und die Wintersturmsaison hat gerade erst begonnen.“