FMS: Staat steigt bei HRE-Nachfolger Pfandbriefbank aus

13 Jahre nach der Rettung der Hypo Real Estate in der Finanzkrise ist deren Nachfolge-Institut Deutsche Pfandbriefbank (pbb) wieder ganz in privater Hand. Der staatliche deutsche Bankenrettungsfonds FMS hat seine restliche Beteiligung von 3,5 Prozent an dem Münchner Immobilienfinanzierer über die Börse verkauft, wie die Deutsche Finanzagentur am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.